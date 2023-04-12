Захарова назвала заявление Германии посягательством на независимость спорта

"Это очередное посягательство на независимость спорта, на недопустимость политической ангажированности этой сферы", - сказала дипломат в среду на брифинге, отметив, что это происходит "на фоне и так тотальных санкций, введенных в отношении российской спортивной сферы исключительно по политическим мотивам".