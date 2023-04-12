Захарова назвала заявление Германии посягательством на независимость спорта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала посягательством на независимость спорта высказывание руководителя МВД Германии Нэнси Фезер относительно возможности невыдачи виз российским спортсменам.
"Это очередное посягательство на независимость спорта, на недопустимость политической ангажированности этой сферы", - сказала дипломат в среду на брифинге, отметив, что это происходит "на фоне и так тотальных санкций, введенных в отношении российской спортивной сферы исключительно по политическим мотивам".