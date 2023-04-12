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35 минут назад

Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве

Никита Бородкин

Главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль сыграл свадьбу со своей невестой Алехандрой в Москве. Об этом сообщают в Telegram-канале клуба.

Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве
Фото: T.me/fcsmtg/6494T.me/fcsmtg/6494

Отмечается, что после расписки молодожены посетили Красную площадь. Организация пожелала новоиспеченным супругам любви, взаимопонимания и семейного счастья. Известно, что 33-летняя Алехандра ждет ребенка.

«Я бы сделал это еще тысячу раз, и это всегда была бы ты, мой проводник, мой свет», — написал Абаскаль в соцсетях, опубликовав фотографии с женой.

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года, сменив итальянца Паоло Ваноли — он покинул клуб после шести месяцев работы. До этого Гильермо тренировал швейцарский «Базель». Под его руководством команде удалось занять второе место в чемпионате страны.

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