Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве

Главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль сыграл свадьбу со своей невестой Алехандрой в Москве. Об этом сообщают в Telegram-канале клуба.
Отмечается, что после расписки молодожены посетили Красную площадь. Организация пожелала новоиспеченным супругам любви, взаимопонимания и семейного счастья. Известно, что 33-летняя Алехандра ждет ребенка.
«Я бы сделал это еще тысячу раз, и это всегда была бы ты, мой проводник, мой свет», — написал Абаскаль в соцсетях, опубликовав фотографии с женой.
Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года, сменив итальянца Паоло Ваноли — он покинул клуб после шести месяцев работы. До этого Гильермо тренировал швейцарский «Базель». Под его руководством команде удалось занять второе место в чемпионате страны.