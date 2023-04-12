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1 час назад

Опубликован чек Емельяненко из бара, после которого он устроил дебош в аэропорту

Никита Бородкин

В Сети появилась фотография чека российского бойца Александра Емельяненко из бара, после которого он устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга и задержал рейс. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Выяснилось, что до перелета спортсмен заглянул в бар «Молодость». Согласно чеку, Емельяненко заказал себе восемь стаканов пива, а также одну порцию вермута. Отдельно значатся чай и лимон.

Соцсети

Напомним, что Емельяненко справил нужду в переходе из зала ожидания аэропорта Кольцово. На замечание охранника боец стал грубить. На место вызвали сотрудников полиции.

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Пассажиры рейса в это время находились в автобусе с открытыми дверями. Полицейские, которых вызвала охрана, проверили документы Емельяненко и отпустили его, сделав совместные фото, утверждают очевидцы. В итоге рейс вылетел с опозданием на 20 минут.

Менеджер Бойца Никита Бурчак позднее заявил, что спортсмен приносит свои извинения за поведение. По его словам, у полиции нему нет претензий «да и особо не было».

Около спорта,Видео,Александр Емельяненко,Аэропорт Кольцово,
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