В Сети появилась фотография чека российского бойца Александра Емельяненко из бара, после которого он устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга и задержал рейс. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Выяснилось, что до перелета спортсмен заглянул в бар «Молодость». Согласно чеку, Емельяненко заказал себе восемь стаканов пива, а также одну порцию вермута. Отдельно значатся чай и лимон.

Соцсети

Напомним, что Емельяненко справил нужду в переходе из зала ожидания аэропорта Кольцово. На замечание охранника боец стал грубить. На место вызвали сотрудников полиции.

Пассажиры рейса в это время находились в автобусе с открытыми дверями. Полицейские, которых вызвала охрана, проверили документы Емельяненко и отпустили его, сделав совместные фото, утверждают очевидцы. В итоге рейс вылетел с опозданием на 20 минут.