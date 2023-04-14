«Сто тысяч уже не хватит»: Захарян о тратах в месяц

«Нет определённой суммы, которая необходима для жизни на месяц. Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы. Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. Сто тысяч уже не хватит — уже ипотека», — приводит слова Захаряна «Спорт-экспресс».