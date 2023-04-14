Восстановление членства Паралимпийского комитета РФ в МПК обсудят в конце сентября

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), на которой планируется обсудить вопрос восстановления членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии, пройдет в конце сентября. Об этом агентству Киодо в пятницу сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.

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"Отстранение [спортсменов] обеих стран продлится до генассамблеи", - отметил Парсонс, подчеркнув, что дальнейшее решение будет приниматься участниками генассамблеи.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. 26 декабря президент ПКР Павел Рожков сообщил ТАСС, что организация направила апелляцию на решение о приостановке членства в арбитражный трибунал Международного паралимпийского комитета. Он отметил, что если апелляция ПКР не будет удовлетворена, то решение отменить приостановку членства организации сможет только генеральная ассамблея МПК.