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1 час назад

Восстановление членства Паралимпийского комитета России в МПК обсудят в конце сентября

ТАССиещё 1

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), на которой планируется обсудить вопрос восстановления членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии, пройдет в конце сентября. Об этом агентству Киодо в пятницу сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.

Восстановление членства Паралимпийского комитета РФ в МПК обсудят в конце сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отстранение [спортсменов] обеих стран продлится до генассамблеи", - отметил Парсонс, подчеркнув, что дальнейшее решение будет приниматься участниками генассамблеи.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. 26 декабря президент ПКР Павел Рожков сообщил ТАСС, что организация направила апелляцию на решение о приостановке членства в арбитражный трибунал Международного паралимпийского комитета. Он отметил, что если апелляция ПКР не будет удовлетворена, то решение отменить приостановку членства организации сможет только генеральная ассамблея МПК.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Около спорта,Эндрю Парсонс,Павел Рожков,Генассамблея ООН,
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