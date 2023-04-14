Роднина: жалобы Украины уже всем надоели

Олимпийская чемпионка Роднина заявила, что жалобы Украины всем надоели
Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Министерство спорта Украины запретило своим атлетам соревноваться с россиянами.
«Это проблемы украинцев. Они лишают своих спортсменов хорошей конкуренции с россиянами. Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях.
Они могут жаловаться на нас сколько угодно, такое право у них есть, но кто будет постоянно слушать их нытье? От них только жалобы исходят, которые всем уж надоели.
Нам нужно думать о нашем допуске к международным соревнованиям. А если Украина будет отказываться от участия в соревнованиях с нами, то это будут уже их личные проблемы», — приводит слова Родниной Sport24.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян до Игр независимо от МОК.