В Минспорта Украины объяснили бойкот соревнований со спортсменами из РФ

«Я хотел бы подчеркнуть, что решение принято таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией. В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в военное время.

Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности. Мы не ждем этого, мы много работы делаем на упреждение, работаем с международными партнерами, призываем, работаем вместе с национальными федерациями, которые ведут переговоры с международными федерациями о недопуске, работаем с дипломатическим корпусом.

Сегодня есть такая спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так. То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость участия РФ в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться.

Поедут ли украинский футболисты на отбор к Евро-2024? Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть.Я уверен, что для наших футболистов так же недопустимо выходить на одну площадку, смотреть в глаза и пожимать руки агрессору", — приводит слова Бедного.