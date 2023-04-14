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1 час назад

Фетисов об альтернативе Олимпиадам: «Ее нет. Суррогат какой-то получается. Тот же Китай строит политику на успехах своего спорта, конкурирует с Америкой»

Sports.ru

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы высказался о возможности организации альтернативных мировых соревнований на фоне отстранения российских спортсменов.

Фетисов высказался об альтернативе Олимпиадам
Фото: sports.rusports.ru

«Альтернативы нет. Как бы это суррогат какой-то получается. Во-первых, если мы говорим про Азию, тот же Китай государственную политику строит на успехах своего спорта. Они конкурируют с Америкой, они хотят быть главной спортивной державой в мире...

То есть понятно, что рулит процессом международная федерация, которая рекомендует всем отказаться от участия в соревнованиях, иначе против них будут санкции. Поэтому здесь логично думать, что, скорее всего, участие спортсменов высокого уровня в соревнованиях, проводимых с нашими спортсменами, не будет.

Мне кажется, нам надо добиваться права возвращения на мировую арену, и добиваться этого всеми возможными средствами. Так что не думаю, что альтернатива каким-то образом сыграет на развитие спорта», – сказал Фетисов.

Около спорта,Госдума,
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