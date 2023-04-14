Фетисов высказался об альтернативе Олимпиадам

«Альтернативы нет. Как бы это суррогат какой-то получается. Во-первых, если мы говорим про Азию, тот же Китай государственную политику строит на успехах своего спорта. Они конкурируют с Америкой, они хотят быть главной спортивной державой в мире...



То есть понятно, что рулит процессом международная федерация, которая рекомендует всем отказаться от участия в соревнованиях, иначе против них будут санкции. Поэтому здесь логично думать, что, скорее всего, участие спортсменов высокого уровня в соревнованиях, проводимых с нашими спортсменами, не будет.



Мне кажется, нам надо добиваться права возвращения на мировую арену, и добиваться этого всеми возможными средствами. Так что не думаю, что альтернатива каким-то образом сыграет на развитие спорта», – сказал Фетисов.