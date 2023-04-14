Международный олимпийский комитет (МОК) заявили, что правительство Украины не должно определять, кто из спортсменов должен принимать участие в международных соревнованиях. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете участия сборных страны в соревнованиях, где будут присутствуют российские и/или белорусские атлеты.

По мнению МОК, такое решение может нанести ущерб самим украинским спортсменам. Кроме того, такая позиция может противоречить мнению как атлетов Украины, так и других членов олимпийского сообщества страны.

Ранее запрет украинского министерства прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина. Она назвала это нововведение «проблемой украинцев», а не россиян. Роднина подчеркнула, что тем самым страна лишает своих атлетов хорошей конкуренции с российскими спортсменами. Она также подчеркнула, что на украинских спортсменов постоянно оказывают политическое давление.