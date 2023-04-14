Международный олимпийский комитет (МОК) заявили, что правительство Украины не должно определять, кто из спортсменов должен принимать участие в международных соревнованиях. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете участия сборных страны в соревнованиях, где будут присутствуют российские и/или белорусские атлеты.
По мнению МОК, такое решение может нанести ущерб самим украинским спортсменам. Кроме того, такая позиция может противоречить мнению как атлетов Украины, так и других членов олимпийского сообщества страны.
Ранее запрет украинского министерства прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина. Она назвала это нововведение «проблемой украинцев», а не россиян. Роднина подчеркнула, что тем самым страна лишает своих атлетов хорошей конкуренции с российскими спортсменами. Она также подчеркнула, что на украинских спортсменов постоянно оказывают политическое давление.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова также считает, что запрет не принесет ничего хорошего. По ее словам, такое было уже много раз и всегда политики извинялись перед спортсменами за такое решение.