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1 час назад

Украинский скелетонист обвинил правительство в уничтожении спорта в стране

Газета.Ru

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал новость о том, что Министерство спорта страны запретило своим атлетам соревноваться с россиянами и белорусами.

Украинский скелетонист обвинил правительство в уничтожении спорта в стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Миниcтерcтво молодежи и cпорта и НОК Украины под руководcтвом Вадима Гутцайта продолжают операцию «Уничтожение украинcкого cпорта». Абcолютная некомпетентноcть этих органов в вопроcе отcтранения предcтавителей Роccии и Белоруccии c международной cпортивной арены привела наc к этому приказу», — написал спортсмен в социальных сетях.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что сборной Украины по футболу могут запретить выступать на чемпионате Европы — 2024.

Около спорта,Вадим Гутцайт,
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