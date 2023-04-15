Авербух прокомментировал введенные против него санкции

Хореограф Илья Авербух прокомментировал санкции, которые ввел против него и ряда других российских спортсменов президент Украины Владимир Зеленский. Слова Авербуха приводит «Спорт-Экспресс».

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«Что сказать, уважаемая компания собралась», — оценил ситуацию хореограф.

Он также вспомнил, что в прошлый раз посетил Украину со своим ледовым шоу в декабре 2013 года. Авербух отметил, что тогда киевская публика оказала российским фигуристам теплый прием, и добавил, что эти воспоминания всегда останутся с ним.