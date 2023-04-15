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20 минут назад

Авербух прокомментировал введенные против него санкции

Lenta.ru

Хореограф Илья Авербух прокомментировал санкции, которые ввел против него и ряда других российских спортсменов президент Украины Владимир Зеленский. Слова Авербуха приводит «Спорт-Экспресс».

Авербух прокомментировал введенные против него санкции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Что сказать, уважаемая компания собралась», — оценил ситуацию хореограф.

Он также вспомнил, что в прошлый раз посетил Украину со своим ледовым шоу в декабре 2013 года. Авербух отметил, что тогда киевская публика оказала российским фигуристам теплый прием, и добавил, что эти воспоминания всегда останутся с ним.

Ранее 15 апреля стало известно, что Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов. В список также попали, в частности, фигуристы Иван Букин, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, футболисты Игорь Акинфеев, Юрий Газинский и Динияр Билялетдинов, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх 2024 года до сих пор не принято.

Около спорта,Вероника Степанова,Артур Далалоян,Дмитрий Алиев,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Иван Букин,Владимир Зеленский,Динияр Билялетдинов,Илья Авербух,Светлана Хоркина,Игорь Акинфеев,Юрий Газинский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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