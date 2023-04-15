Нос статуи Ибрагимовича пытаются продать за 120 тысяч долларов

Председатель комитета по культуре парламента Швеции Янн Грёнхольм получил предложение купить нос статуи нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает издание Sydsvenskan.

По данным источника, соответствующее предложение чиновнику поступило от группы неизвестных, именующих себя как The Noze Club. В подтверждение наличия артефакта они приложили фотографию отломанного от статуи носа. Аналогичные письма получили некоторые журналисты, мэр Милана Джузеппе Сала и автор статуи.

Статую Ибрагимовича установили в его родном городе Мальме в 2019 году. После этого стало известно о приобретении футболистом акций клуба «Хаммарбю», который является одним из главных соперников «Мальме» — клуба, где швед начинал карьеру. Болельщики негативно восприняли решение Ибрагимовича, статуя несколько раз подвергалась нападениям. Власти восстанавливали ее, однако после очередной реставрации сняли с постамента и убрали в секретное место.

При этом The Noze Club заявил, что его участникам известно о точном местонахождении статуи.