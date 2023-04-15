Зеленский ввел санкции против Акинфеева, Авербуха и Хоркиной

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 82 российских спортсменов, в числе которых звезды мирового уровня. Об этом сообщает ТАСС.
Санкции введены указом №228/2023 сроком на 50 лет. В список попали Илья Авербух, Игорь Акинфеев, Светлана Хоркина, Елизавета Туктамышева и другие известные атлеты.
В списке также оказался Вениамин Мандрыкин – бывший вратарь сборной России, в 2010 году попавший в ДТП и ставший инвалидом.
Также Зеленский ввел санкции против министра спорта и туризма Белоруссии сроком на 50 лет.
Другим указом за номером №227/2023 Зеленский ввел санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица из России.
Ранее МОК заявил, что Киев осуществляет государственное вмешательство в деятельность спортивных организаций, что запрещено международными законами. Это произошло, когда украинское министерство спорта запретило спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.
Эксперты считают, что Украина должна быть дисквалифицирована из всех турниров до тех пор, пока минспорта не отменит указ.