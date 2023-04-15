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1 час назад

Зеленский ввел санкции против Акинфеева, Авербуха и Хоркиной

Майк Габриелян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 82 российских спортсменов, в числе которых звезды мирового уровня. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский ввел санкции против Акинфеева, Авербуха и Хоркиной
Фото: ТАССТАСС

Санкции введены указом №228/2023 сроком на 50 лет. В список попали Илья Авербух, Игорь Акинфеев, Светлана Хоркина, Елизавета Туктамышева и другие известные атлеты.

В списке также оказался Вениамин Мандрыкин – бывший вратарь сборной России, в 2010 году попавший в ДТП и ставший инвалидом.

Также Зеленский ввел санкции против министра спорта и туризма Белоруссии сроком на 50 лет.

Другим указом за номером №227/2023 Зеленский ввел санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица из России.

Ранее МОК заявил, что Киев осуществляет государственное вмешательство в деятельность спортивных организаций, что запрещено международными законами. Это произошло, когда украинское министерство спорта запретило спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.

Эксперты считают, что Украина должна быть дисквалифицирована из всех турниров до тех пор, пока минспорта не отменит указ.

Около спорта,Вениамин Мандрыкин,Елизавета Туктамышева,Владимир Зеленский,Илья Авербух,Светлана Хоркина,Игорь Акинфеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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