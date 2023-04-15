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Тарасова считает, что российским спортсменам нет дела до украинских санкций

Российским спортсменам нет дела до введенных против них санкций со стороны руководства Украины. Такое мнение ТАСС в субботу высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова считает, что российским спортсменам нет дела до украинских санкций
© РИА Новости

В субботу президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов и представителей спортивных организаций

"Что, кто-то собирался ехать на Украину? О чем тогда разговор? Какая нам разница до этих санкций. Контора пишет... не собираемся мы туда", - сказала Тарасова.

Санкции введены сроком на 50 лет. Они включают запрет на въезд на украинскую территорию, аннулирование официальных визитов, запрет на выполнение экономических и финансовых обязательств в отношении попавших под санкции лиц.

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