Тарасова считает, что российским спортсменам нет дела до украинских санкций

Российским спортсменам нет дела до введенных против них санкций со стороны руководства Украины. Такое мнение ТАСС в субботу высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов и представителей спортивных организаций
"Что, кто-то собирался ехать на Украину? О чем тогда разговор? Какая нам разница до этих санкций. Контора пишет... не собираемся мы туда", - сказала Тарасова.
Санкции введены сроком на 50 лет. Они включают запрет на въезд на украинскую территорию, аннулирование официальных визитов, запрет на выполнение экономических и финансовых обязательств в отношении попавших под санкции лиц.