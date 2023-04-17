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Армения избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике — СМИ

Армению избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, сообщает Armenia Today со ссылкой на замминистра образования, науки, культуры и спорта страны Карена Гилояна.

Армения избежала штрафа за инцидент с флагом на церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике
© Скриншот

В пятницу СМИ сообщили, что во время парада флагов стран участниц на церемонии открытия турнира болельщик выхватил у знаменосца флаг Азербайджана, поджег его и вынес из зала. Нарушитель был схвачен на месте, но позже отпущен полицией. В субботу стало известно, что сборная Азербайджана приняла решение отказаться от участия в турнире.

По словам замминистра, его ведомство не получало писем ни из Международной федерации тяжелой атлетики, ни из европейской федерации.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в столице Армении с 15 по 23 апреля.

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