Армения избежала штрафа за инцидент с флагом на церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике

Армению избежала штрафа за инцидент с флагом Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, сообщает Armenia Today со ссылкой на замминистра образования, науки, культуры и спорта страны Карена Гилояна.

© Скриншот

В пятницу СМИ сообщили, что во время парада флагов стран участниц на церемонии открытия турнира болельщик выхватил у знаменосца флаг Азербайджана, поджег его и вынес из зала. Нарушитель был схвачен на месте, но позже отпущен полицией. В субботу стало известно, что сборная Азербайджана приняла решение отказаться от участия в турнире.

По словам замминистра, его ведомство не получало писем ни из Международной федерации тяжелой атлетики, ни из европейской федерации.