Тарасова оценила введенные Зеленским санкции против российских спортсменов

Специалист заявила, что отечественные атлеты не должны обращать внимание на решение украинской стороны. «Что, кто-то собирался ехать на Украину? Контора пишет... не собираемся мы туда» — подчеркнула она.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.