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Тарасова оценила введенные Зеленским санкции против российских спортсменов

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против российских спортсменов. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова оценила введенные Зеленским санкции против российских спортсменов
© РИА Новости

Специалист заявила, что отечественные атлеты не должны обращать внимание на решение украинской стороны. «Что, кто-то собирался ехать на Украину? Контора пишет... не собираемся мы туда» — подчеркнула она.

Зеленский ввел санкции против российских спортсменов 15 апреля. Среди них тренер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, футболист московского ЦСКА Игорь Акинфеев, фигуристы Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова. Согласно документу, ограничительные меры будут действовать 50 лет.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

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