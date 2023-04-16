Топ-11 лучших спортивных достопримечательностей в Москве

Их оценят не только болельщики.
Столица давно считается одним из самых спортивных городов мира. Почему? В мегаполисе строятся стадионы мирового значения и проводятся международные соревнования. Сегодня в Москве открыто более 5 тыс. сооружений для турниров. Какие из них стали национальным достоянием, сейчас расскажем.
БСА «Лужники»
Легендарный объект является самым крупным стадионом России. Комплекс был построен всего за 450 дней. Открытие состоялось в 1956 году. За весь период существования стадион успел принять главные мировые турниры. Летом 1980-го здесь зажгли олимпийский огонь. На арене прошли церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Именно отсюда улетел главный символ Игр – Мишка.
Спорткомплекс принимал и домашний чемпионат мира по футболу. Здесь было сыграно семь матчей, включая финал! Церемонии открытия и закрытия ЧМ также принимали «Лужники».
Работники стадиона предоставляют несколько видов экскурсий. Самой необычной является посещение крыши. Обзорное посещение предлагает посмотреть места стадиона, которые недоступны для болельщиков в обычное время. Тур «Легенды «Лужников» включает в себя рассказы о великих спортсменах и истории комплекса. Можно пройти и квесты по мотивам чемпионата мира – 2018.
Адрес: ул. Лужники, 24.
Стоимость: прогулка по крыше – 1400 рублей, экскурсии – от 500 рублей.
Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой
В «Лужниках» также расположен самый крупный в мире Дворец художественной гимнастики. Он вмещает более 250 спортсменов и 4 тыс. болельщиков. Сооружение имеет интересную форму крыши, которая напоминает развевающуюся гимнастическую ленту. Внутри установлены 900 светильников, которые создают эффект «звёздного неба».
Загляните в уникальный мультимедиамузей художественной гимнастики. В мире нет аналогов. Здесь представлены видео и фотографии, а также 190 статей о достижениях наших легендарных спортсменок.
Адрес: ул. Лужники, д. 24, стр. 24.
Стоимость посещения: от 100 рублей.
СК «Воробьёвы горы»
Если вы ведёте активный образ жизни, вам стоит присмотреться к спортивному комплексу «Воробьёвы горы». Что здесь есть? Ски-пассы, сноуборд-парк, санная трасса, горнолыжный комплекс, канатная дорога, пляжный волейбол, верёвочный парк, зиплайн. Везде работают инструкторы, которые помогут новичкам. «Музей истории и спорта» можно посетить совершенно бесплатно!
Адрес: ул. Косыгина, 28.
Стоимость: канатная дорога – от 100 рублей, зиплайн – 2500 рублей, аренда площадки для пляжного волейбола – от 1200 рублей, ски-пасс – от 300 рублей, горнолыжный комплекс – от 2700 рублей.
Рассказывали о спортивных сооружениях лондонской Олимпиады по ссылке.
Музей спортивной славы ЦСКА
Спортивный клуб армии подарил нам много легендарных атлетов. Узнать о них можно в музее, который впервые открыл двери ещё в 1980 году – прямо перед Олимпийскими играми в Москве.
Здесь представлены 2,5 тыс. экспонатов. Площадь разделена на четыре зала, каждый имеет свой цвет. В красном можно посмотреть раритеты довоенного времени и ВОВ. Синий – самый популярный. Здесь экспонаты посвящены хоккею с шайбой. Среди них медали, личные вещи легенд, витрина с подарками от сборной Канады. Например, есть маска вратаря Жака Планта, он подарил её советскому голкиперу Владиславу Третьяку.
В зелёном зале представлены портреты всех руководителей ЦСКА, легендарных игроков, а также трофей турниров Спортивного комитета дружественных армий и Всемирных военных игр.
Адрес: Ленинградский проспект, 39, стр. 1.
Стоимость: бесплатно.
Государственный музей спорта
Был открыт в 1987 году. Здесь представлено 80 тыс. экспонатов, 300 из которых не имеют аналогов в мире. Он считается самым большим спортивным музеем в нашей стране. На постоянной экспозиции можно ознакомиться с историей отечественного спорта. Загляните на выставки «Зарождение советского спорта», «Зал героев-спортсменов ВОВ», «Штурм крыши мира» и «Зал спортивной славы».
Музей осуществляет социальный проект для молодёжи «Экскурсия со спортсменом», в рамках которого у подростков есть уникальная возможность встретиться с легендами. Участие в нём уже приняли двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по бобслею, чемпион мира Александр Зубков.
Адрес: ул. Казакова, 18, стр. 2.
Стоимость: 250 рублей, есть скидки для студентов.
Музей хоккея «Парк легенд»
Обязателен к посещению для поклонников хоккея. Там представлены трофеи легендарной Суперсерии с Канадой, золотые медали Олимпийских игр и личные вещи великих спортсменов.
Музей состоит из четырёх постоянных экспозиций. Центральная – «Зал славы отечественного хоккея». Здесь записаны имена 147 человек: это игроки, тренеры, судьи и спортивные журналисты. В 2016 году, к 70-летию отечественного хоккея, открылся зал «Красная машина. Страницы истории». Там вы узнаете, как зародился этот вид спорта в нашей стране, где выступала советская и российская сборные.
Адрес: улица Автозаводская, д. 23/3.
Стоимость: 200 рублей, с экскурсоводом 350 рублей.
Музей шахмат России
Первый в мире музей шахмат. Это уже повод его посетить. Открылась экспозиция в 1980 году. Сначала она состояла из экспонатов известного коллекционера Вячеслава Домбровского. Сегодня же это три больших зала Центрального дома шахматиста им. М. М. Ботвинника с 3 тыс. экспонатов. Общая площадь – 180 кв. м.
Вы узнаете мировую и отечественную историю. Посмотрите шахматные комплекты, кубки, картины, важные документы и награды известных гроссмейстеров. Самой ценной считаются картонные шахматы из блокадного Ленинграда и ГУЛАГа, которые сделаны из колючей проволоки.
Также здесь представлен собственный книжный фонд. Есть редкие издания книг. Например, учебник Филидора «Анализ шахматной игры» 1749 года.
Адрес: улица Гоголевский бульвар, д. 14.
Стоимость: от 500 рублей.
Чтобы узнать, какие всемирно известные музеи можно посетить онлайн, переходите по ссылке.
Современный музей спорта
Здесь можно узнать историю Олимпийских игр, посмотреть предметы и медали всех стран, связанных с этим турниром. Какие ещё выставки представлены? «Российский студенческий спорт», «Спартакиады СССР и России», «Страницы отечественного футбола» и «Гордость отечественного спорта». Здесь есть экспонаты, связанные с такими великими именами, как Лев Яшин, Никита Симонян и Николай Латышев.
Адрес: улица Авиационная, д. 68, корп. 5.
Стоимость: для взрослых – 150 рублей, для детей – 100 рублей.
«ВТБ Арена»
Одной из новых спортивно-развлекательных площадок столицы является «ВТБ Арена». Объект оснащён последними технологиями и имеет уникальную архитектуру. Многофункциональный комплекс состоит из футбольного стадиона, универсальной арены и ТЦ «Арена Плаза». Здесь можно посмотреть не только футбольные и хоккейные матчи «Динамо», но и посетить ледовые шоу и концерты популярных звёзд.
Для туристов организована экскурсия, где можно почувствовать себя настоящим футболистом. Гостям предлагают пройтись по полю, заглянуть в раздевалки, пресс-центр и сфотографироваться на скамейке запасных.
Детей ждёт тур в игровом формате. Для иностранцев есть гиды, которые говорят на разных языках. Кроме того, можно узнать историю «Динамо». Отдельно предлагают инженерные экскурсии для профильных специалистов.
Адрес: Ленинградский проспект, вл. 36.
Стоимость: для взрослых – 1000 рублей, для детей – 500 рублей.
«Открытие Арена»
Домашний стадион московского «Спартака» – современный и комфортабельный объект. Площадка принимала участников чемпионата мира по футболу в 2018 году. На этом поле играл известный аргентинский игрок Лионель Месси в составе своей сборной.
Для всех желающих представлен экскурсионный тур по «Открытие Арене». Здесь расскажут, как строился первый стадион красно-белых, познакомят с его функциональными возможностями. Тур включает посещение вестибюля западной трибуны, комнату с игровыми футболками спартаковцев, игровой туннель, выход к полю, тренерские места, скамейку запасных, осмотр памятника братьям Старостиным и Фёдору Черенкову, зал для пресс-конференций и VIP-ложу.
Также вам предложат посмотреть интерактивный музей клуба «Зал Славы». Можно записаться на расширенный технический тур, который позволяет пообщаться с двумя профильными специалистами об их работе.
Адрес: Волоколамское шоссе, 69.
Стоимость: 800 рублей, есть льготные билеты.
«РЖД Арена»
Стадион был открыт в 2002 году. Хоть здесь и не проходили матчи во время домашнего чемпионата мира, он один из самых известных. Почему? На поле в составе «Ювентуса» играл португалец Криштиану Роналду в Лиге чемпионов. Также арена является самой кинематографичной. Большинство современных фильмов и сериалов о спорте и футболе снимались на «Малой арене».
На «РЖД Арене» играет ФК «Локомотив». Познакомиться с историей великого клуба можно во время экскурсии. Также вы посетите знаковые места стадиона. Такие, как южная трибуна, кабинет президента клуба, VIP-ложа, домашняя раздевалка «Локо», туннель для игроков и футбольное поле. Завершится мероприятие в клубном музее, где представлены все выигранные трофеи железнодорожников.
Адрес: ул. Большая Черкизовская, 125.
Стоимость: 400 рублей.
Собрали восемь самых крутых музеев футбола в мире ЗДЕСЬ.