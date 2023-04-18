Экоактивисты в Англии прервали ЧМ по снукеру

Экоактивисты прервали в понедельник матч чемпионата мира по снукеру (разновидность бильярда), который проходит в Шеффилде, взобравшись на бильярдный стол и испортив его краской. Ответственность за инцидент взяла группа Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), разместившая видео инцидента в своем аккаунте в Twitter.
На кадрах видно, как два активиста из Just Stop Oil - мужчина и женщина - ворвались в зал. Мужчина успел взобраться на стол, после чего вскрыл пакет с оранжевой порошковой краской и распылил ее, оставшись сидеть на столе. Его напарница попыталась проделать то же самое с другим бильярдным столом, однако охрана вовремя среагировала и не дала активистке совершить задуманное.
По данным полиции Южного Йоркшира, в зале были задержаны 52-летний мужчина и 30-летняя женщина по подозрению в намерении преступного причинения ущерба.
Организаторы турнира, который проходит с 15 апреля по 1 мая, пообещали, что перетяжка пострадавшего бильярдного стола будет произведена ночью.
Движение Just Stop Oil в Twitter подтвердило, что его активисты устроили акцию, требуя от правительства немедленно запретить разработку новых нефтегазовых месторождений. Какое отношение к достижению этих целей имеет порча столов для снукера, они не пояснили.
Во второй половине 2022 года активисты движения постоянно перекрывали в час пик самые оживленные автотрассы и дороги, обливали краской автосалоны, штаб-квартиры корпораций, бутики дорогих брендов, а также атаковали произведения искусства. Так, они вылили суп на картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Подсолнухи" в Национальной галерее и попытались испортить несколько других полотен. По подсчетам столичной полиции, с начала октября по начало декабря 2022 года она потратила £5,5 млн ($6,8 млн) на усиленное патрулирование улиц для противодействия Just Stop Oil.