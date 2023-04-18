Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, комментируя «Матч ТВ» призыв фигуристки Оксаны Баюл не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры, заявила, что поведение Баюл ее давно уже не удивляет.

Украинка в видеообращении к Баху, опубликованном в ее социальных сетях, заявила: «Мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены, спортсмены из России принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам».

— Кому нам то помогите? Баюл выступает с этим выступлением как американка? Лучше бы она брала ответственность за себя, а не за других. Поведение Баюл нас уже давно перестало удивлять. Она просто решила напомнить о себе, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху из-за допуска российских спортсменов к турнирам.

Баюл заявила, что украинцы не хотят, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе.

«Помогите нам», — сказала она.

26 января глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.

Ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала своё недавнее видеообращение к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Соцсети

«Я записала это видео, ведь чувствую, что прямо сейчас необходимо обращаться к Баху. Потому что он пытается переложить ответственность за допуск российских и белорусских спортсменов на национальные федерации.



Похоже на то, что он предложил (вернуть россиян и белорусов. — Прим. «Чемпионата»), а всем придётся принимать решение. И я считаю, что это очень странно. Потому что, например, Международная федерация хоккея не допустила российских и белорусских игроков, но в других видах спорта их возвращают.



До Олимпийских игр где-то 16 месяцев. Я считаю, что Бах не принял своё окончательное решение по Олимпийским играм — 2024. Не только я, но и украинские спортсмены записывают обращение к Томасу Баху, потому что он будет главным человеком, который будет принимать решение по Олимпиаде.



Я больше ничего не могу сделать, кроме как попросить его быть честным и сердечным. Я могу долго говорить о том, что россияне делают неправильно. Прямо сейчас я чувствую, что мир не готов позволить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх, пока всё не закончится», — приводит слова Баюл ua.tribuna.com.

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный объяснил приказ о запрете спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Его слова приводит «Суспільне Новини».

По положениям приказа, нарушающие это правило федерации будут лишены статуса национальных. Бедный подчеркнул, что решение о лишении статуса может быть принято только специальной комиссией. При этом каждый конкретный случай будет рассматриваться по отдельности.

Бедный добавил, что решение об участии сборной Украины в отборе на Евро-2024 по футболу не принято. «Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть», — отметил он.

Ранее Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Таким образом страна отреагировала на рекомендацию Международного олимпийского комитета по частичному допуску россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Матч ТВ» назвала олимпийскую чемпионку в одиночном катании Оксану Баюл непроходимой дурой за то, что та обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с призывом не пускать российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

— Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, комментируя «Матч ТВ» призыв фигуристки Оксаны Баюл не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры, заявила, что украинке нужна помощь в другой сфере, а не со стороны главы МОК Томаса Баха.

— Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере. Спортсмены вообще не должны участвовать в этих политических дебатах. Спорт всегда был выше всего, — сказала Навка «Матч ТВ».

Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал олимпийскую чемпионку Оксану Баюл за позицию в отношении российских спортсменов.

Бывшая украинская фигуристка ранее высказалсь против допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«Мое мнение – нас, конечно, надо допустить. А мнение очередного не очень умного человека мне абсолютно неинтересно.



С Баюл все было понятно, еще когда она пьяная врезалась в дерево», – сказал Жулин.

В 1997 году Баюл, находясь за рулем авто, вылетела с дороги и врезалась в дерево – анализы показали наличие алкоголя в ее крови.

38-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк рассказала об отношении соотечественниц с российскими теннисистками.

«Я не знаю ни одной украинки, которая нормально разговаривала бы с российскими теннисистками. Максимум, что я скажу кому-то из них, это привет. Напряжение огромное, потому что никто не пытается его снять», — приводит слова Костюк ua.tribuna.com.

Ранее Костюк неоднократно заявляла о напряжённости в WTA-туре из-за ситуации на Украине. Марта вошла в число украинок, которые не пожимают руки россиянкам и белорускам после матчей.

В последний раз Костюк вышла на корт на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Марта со счётом 1:6, 3:6 проиграла россиянке Анастасии Потаповой. После матча она не стала пожимать руку Анастасии.

Экс вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ» заявил, что будет считать предателями тех российских спортсменов, которые примут рекомендации Международного олимпийского комитета относительно допуска к международным соревнованиям.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских спортсменов, среди которых Мандрыкин.

— Об этом мне сестра сообщила, которая прочитала новость в интернете. Порадовала меня, конечно. Было и смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Думаю, поэтому меня и включили.

Смысла в этих санкциях никакого. В последний раз я был на Украине в 2003 году, когда там всё было нормально. Связей у меня на Украине не было, ни с кем не общался, но в команде играл с парнями с Украины.

— Влияют ли санкции на поставку лекарств для вас?

— В России всё есть. Но даже если бы чего то не хватало, мне было бы всё равно. Я со страной поддерживаю наших воинов и армию. Мне на санкции наплевать.

— Как можно относиться к людям, которые готовы пойти на условия МОК?