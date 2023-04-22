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Журова назвала Китай и Кубу самыми безопасными странами для российских спортсменов

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Депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Китай и Куба на сегодняшний день являются самыми безопасными для российских спортсменов странами для проведения тренировочных сборов.

"Ряд видов спорта вообще в Китае не развивается и условия этому не располагают. На Кубе есть база, там комфортно. Китай и Куба – это самые безопасные страны, в которых не будет никаких провокаций. Спортсмены могут спокойно готовиться", — сказала Журова Vprognoze.ru.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее пловчиха Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России, который проходит в Казани. В финале Чикунова проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды.

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