Дуэт t.A.T.u воссоединится ради матча «Зенит» — «Спартак»

Музыкальный дуэт t.A.T.u выступит перед матчем 26 го тура МИР РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает пресс служба петербургского клуба.
Мероприятие пройдет на «Газпром Арене», матч состоится 7 мая.
— Впервые за несколько лет культовый воссоединившийся музыкальный дуэт t.A.T.u выступит в России, чтобы дать старт большой игре, — говорится в сообщении «Зенита».
В 2014 году в Олимпийском парке Сочи t.A.T.u выступил перед церемонией открытия XXII зимних Игр с песней «Нас не догонят».
После 24 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков, «Спартак» занимает 3 е место с 48 очками.