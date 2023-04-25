Дуэт t.A.T.u воссоединится ради матча «Зенит» — «Спартак»

Музыкальный дуэт t.A.T.u выступит перед матчем 26 го тура МИР РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает пресс служба петербургского клуба.

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Мероприятие пройдет на «Газпром Арене», матч состоится 7 мая.

— Впервые за несколько лет культовый воссоединившийся музыкальный дуэт t.A.T.u выступит в России, чтобы дать старт большой игре, — говорится в сообщении «Зенита».

В 2014 году в Олимпийском парке Сочи t.A.T.u выступил перед церемонией открытия XXII зимних Игр с песней «Нас не догонят».