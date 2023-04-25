Международный совет военного спорта высказался об отсутствии санкций в отношении России

"CISM - не политическая организация, мы не решаем политические вопросы, - сказал Йиджанг Ван. - Это один из основных принципов, который указан в конституции. С начала прошлого года во многие международные спортивные организации были разосланы призывы наложения санкций. Внутри CISM тоже раздавались голоса в пользу наложения санкций. Этот вопрос обсуждался на заседании исполкома, и там было принято решение, что ни один член организации не может быть наказан, если он не нарушил основных положений конституции CISM. CISM - независимая организация, мы руководствуемся своими правилами и будем придерживаться своей политики".