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В CISM объяснили, почему не наложили санкции на россиян после рекомендаций МОК

Международный совет военного спорта (CISM) не стал накладывать санкции на российских и белорусских спортсменов, поскольку ни одна из сторон не нарушила основных положений конституции организации. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС заявил вице-президент CISM от Азии старший полковник Йиджанг Ван из КНР.

Международный совет военного спорта высказался об отсутствии санкций в отношении России
© РИА Новости

"CISM - не политическая организация, мы не решаем политические вопросы, - сказал Йиджанг Ван. - Это один из основных принципов, который указан в конституции. С начала прошлого года во многие международные спортивные организации были разосланы призывы наложения санкций. Внутри CISM тоже раздавались голоса в пользу наложения санкций. Этот вопрос обсуждался на заседании исполкома, и там было принято решение, что ни один член организации не может быть наказан, если он не нарушил основных положений конституции CISM. CISM - независимая организация, мы руководствуемся своими правилами и будем придерживаться своей политики".

Международный совет военного спорта - единственная в мире международная мультиспортивная организация, которая отказалась поддержать рекомендованные Международным олимпийским комитетом санкции в отношении России. Спортсмены ВС РФ продолжают принимать участие в чемпионатах мира и других международных спортивных мероприятиях среди военнослужащих под флагом России. Во время церемоний награждения медалями исполняется гимн России.

CISM является крупнейшей спортивной организацией в мире после Международного олимпийского комитета и Международной федерации университетского спорта. Девиз CISM - "Дружба через спорт". Основной целью CISM является содействие развитию спорта и физического воспитания между вооруженными силами как средства укрепления мира.

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