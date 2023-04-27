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13 минут назад

Польша соберет коалицию из 36 стран по недопуску россиян на Олимпиаду

Елена Прошина

Министр спорта и туризма Польши Камила Бортничук сообщила о планах по созданию коалиции из 36 стран, направленной на по недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024. Об этом пишет ТАСС.

Польша соберет коалицию из 36 стран по недопуску россиян на Олимпиаду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бортничук, коалиция соберется 15 мая и выступит с заявлением против возвращения спортсменов из РФ и Белоруссии на международные соревнования. Однако она добавила, что Польша в настоящее время не рассматривает вопрос о бойкоте игр.

В феврале 2023 года более 30 стран, в том числе Великобритания, Япония, США и ряд стран-членов ЕС, призвали запретить участие атлетов из России и Белоруссии в состязаниях на международном уровне.

В свою очередь, Международный олимпийский комитет призвал страны не вмешивать политику в спорт и рекомендовал разрешить спортсменам принимать участие в спортивных мероприятиях в нейтральном статусе.

Допустить спортсменов до состязаний согласились некоторые федерации, в том числе Международная федерация фехтования.

Около спорта,ЕС,
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