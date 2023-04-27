Российская гимнастка-чемпионка восхитила фанатов снимками в купальнике

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова опубликовала новые фотографии, сделанные во время отдыха на Шри-Ланке. Пост выложен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) девушки.

На снимках 22-летняя спортсменка запечатлена в белом купальнике в бассейне на фоне пальм. В комментариях подписчики восхитились фотографиями. «Богиня», «Потрясающая», «Лучшая», — написали фанаты.

Instagram (организация запрещена в России) (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Мельникова рассказала, что у нее нормальные отношения с соперницами-иностранками.

«Общение есть. Девочки пишут в соцсетях, что скучают, спрашивают — когда нас допустят, поедем ли мы на чемпионат Европы. Отношение осталось таким же, как и было. Все скучают и ждут нас», — заявила россиянка.