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Тарасова: от коалиции Польши ничего не зависит

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что правительство Польши формирует коалицию из 36 стран для выступления против допуска российских атлетов на международную арену.

Тарасова оценила русофобскую коалицию Польши
© Betassist

«Они приняли такое решение. Нам что с того? Формируют? Флаг им в руки. По данному вопросу никого слушать не будут. Решение принимает Олимпийский комитет. От Польши и остальных стран ничего не зависит», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

В феврале 2022 года из-за событий на территории Украины МОК рекомендовал не допускать россиян до участия в международных соревнованиях. Большинство международных федераций последовали совету. Исключениями стали лишь одиночные виды спорта, включая бокс, теннис и шахматы.

25 января глава МОК заявил о необходимости допустить атлетов из России в нейтральном статусе к летней Олимпиаде-2024 в Париже.

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