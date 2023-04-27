Тарасова оценила русофобскую коалицию Польши

«Они приняли такое решение. Нам что с того? Формируют? Флаг им в руки. По данному вопросу никого слушать не будут. Решение принимает Олимпийский комитет. От Польши и остальных стран ничего не зависит», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».