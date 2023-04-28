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Президент России наделил РУСАДА новыми полномочиями

Глава государства подписал соответствующий указ.

Президент России наделил РУСАДА новыми полномочиями
© РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), полномочиями утверждать новые общероссийские антидопинговые правила. Указ главный государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Общероссийские антидопинговые правила должны содержать в том числе положения, обязательные для включения в указанные правила в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом», - говорится в документе.

Ранее утверждением антидопинговых норм занималось Минспорта России.

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