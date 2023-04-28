Президент России наделил РУСАДА новыми полномочиями
Глава государства подписал соответствующий указ.
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), полномочиями утверждать новые общероссийские антидопинговые правила. Указ главный государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Общероссийские антидопинговые правила должны содержать в том числе положения, обязательные для включения в указанные правила в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом», - говорится в документе.
Ранее утверждением антидопинговых норм занималось Минспорта России.