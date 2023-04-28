Полковник из Гвинеи вступился за российских спортсменов
Спорт находится вне политики, атлетам необходимо давать соревноваться не на поле боя, а на площадках. Такое заявление сделал почетный генсек Международного совета военного спорта полковник Дорах Мамби Коита из Гвинеи, передает «РИА Новости».
«От лица президента CISM заявляю, мы считаем, что спорт находится вне политики, надо давать спортсменам соревноваться не на поле боя, а на спортивных площадках», — приводятся в материале слова Коита.
Он заявил, что CISM на деле «применяют девиз — дружба через спорт».
Напомним, что после начала Россией СВО на Украине многие международные спортивные федерации отстранили от соревнований российских и белорусских атлетов. При этом CISM не стал применять никаких санкций по отношению к спортсменам из этих стран.