Полковник из Гвинеи вступился за российских спортсменов

Спорт находится вне политики, атлетам необходимо давать соревноваться не на поле боя, а на площадках. Такое заявление сделал почетный генсек Международного совета военного спорта полковник Дорах Мамби Коита из Гвинеи, передает «РИА Новости» .

«От лица президента CISM заявляю, мы считаем, что спорт находится вне политики, надо давать спортсменам соревноваться не на поле боя, а на спортивных площадках», — приводятся в материале слова Коита.

Напомним, что после начала Россией СВО на Украине многие международные спортивные федерации отстранили от соревнований российских и белорусских атлетов. При этом CISM не стал применять никаких санкций по отношению к спортсменам из этих стран.