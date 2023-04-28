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Полковник из Гвинеи вступился за российских спортсменов

Спорт находится вне политики, атлетам необходимо давать соревноваться не на поле боя, а на площадках. Такое заявление сделал почетный генсек Международного совета военного спорта полковник Дорах Мамби Коита из Гвинеи, передает «РИА Новости».

Полковник из Гвинеи вступился за российских спортсменов
© РИА Новости

«От лица президента CISM заявляю, мы считаем, что спорт находится вне политики, надо давать спортсменам соревноваться не на поле боя, а на спортивных площадках», — приводятся в материале слова Коита.

Он заявил, что CISM на деле «применяют девиз — дружба через спорт».

Напомним, что после начала Россией СВО на Украине многие международные спортивные федерации отстранили от соревнований российских и белорусских атлетов. При этом CISM не стал применять никаких санкций по отношению к спортсменам из этих стран.

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