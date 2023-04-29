Ротенберг: о допуске к международным турнирам следует спрашивать у Байдена

Роман Ротенберг, тренер хоккейной сборной «Россия 25», рассказал, что вопрос допуска национальной команды к международным турнирам следует адресовать официальным лицам, которые в состоянии повлиять на его решение. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в сборную «Россия-25» входят игроки, чей возраст не превышает 25 лет.

По словам Ротенберга, говорить о полном отсутствии международных матчей все же не следует. В частности, в мае запланированы игры с командами Белоруссии и Казахстана.

Тренер пояснил, что российские спортивные функционеры ведут переговоры также о возвращении на чемпионаты мира и Олимпиады. Вместе с тем, они делают только то, что могут, занимаются решением вопросов в рамках своих возможностей.