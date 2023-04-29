Китаец получил компенсацию в $13 за потерянный мяч с подписью Месси

Китаец получил компенсацию в 13 долларов за потерянный коллекционный мяч с подписью Лионеля Месси стоимостью 15 тысяч долларов. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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Мужчина по фамилии Сюэ из провинции Цзянсу купил коллекционный «золотой мяч» Месси и отправил его другу в Шанхае в ноябре прошлого года. Он выбрал курьерскую экспресс-службу, но не застраховал посылку.

Система отслеживания на следующий день показала, что футбольный мяч прибыл в пункт назначения. Однако друг Сюэ заявил, что не получил посылку.

Сюэ связался с курьерской компанией. Выяснилось, что курьер оставил посылку на пороге соседей. Однако они отрицают, что взяли мяч.

Курьерская компания предложила мужчине компенсацию в 90 юаней – примерно 13 долларов. Он отказался от нее, поскольку мяч стоит около 15 тысяч долларов. Тогда компания пообещала пересмотреть сумму, но еще не назвала новую цифру.

Компания также рассматривает возможность подать в суд на соседа, который, как она утверждает, завладел посылкой.

Инцидент вызвал широкий резонанс в китайских социальных сетях.