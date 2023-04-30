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МИД РФ отреагировал на идею МОК по допуску трансгендеров к Играм

Допуск трансгендерных спортсменов к крупным международным соревнованиям, таким как Олимпийские игры, ставит под угрозу существование спорта, заявили в МИД РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МИД РФ отреагировал на идею МОК по допуску трансгендеров к Играм
© РИА Новости

Отмечается, что ранее Международный олимпийский комитет опубликовал свод принципов, регулирующих допуск трансгендеров на международные турниры.

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В документе указывалось, что любой атлет «должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше».

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные принципы несут значительные риски для существования женского спорта, разрушают ключевые институты Олимпийских игр.

По мнению дипломатов, большой спорт не следует превращать в экспериментальную площадку для апробации сомнительных инициатив, а принцип недискриминации не должен нарушать права спортсменок.

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