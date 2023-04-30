МИД РФ отреагировал на идею МОК по допуску трансгендеров к Играм

Допуск трансгендерных спортсменов к крупным международным соревнованиям, таким как Олимпийские игры, ставит под угрозу существование спорта, заявили в МИД РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ранее Международный олимпийский комитет опубликовал свод принципов, регулирующих допуск трансгендеров на международные турниры.

В документе указывалось, что любой атлет «должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше».

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные принципы несут значительные риски для существования женского спорта, разрушают ключевые институты Олимпийских игр.