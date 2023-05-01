Федор Смолов и Карина Истомина спровоцировали слухи о романе

В личном блогер Федор Смолов выложил селфи, сделанное в лифте. Перед камерой он позировал вместе с блогером Кариной Истоминой. Уже несколько месяцев пару подозревают в отношениях, однако только 1 мая она подтвердила слухи, разместив фотографию. Однако ни спортсмен, ни блогер официально пока не комментировали новость.

Еще в 2020 году стало известно о романе внучки Бориса Ельцина и Федора Смолова. В 2021 году спортсмен подтвердил отношения с девушкой и даже спровоцировал слухи о помолвке. Однако брат Юмашевой опроверг предположения, а после футболист не только перестал размещать совместные фото с ней, но и удалил прежние. Пара не появлялась на публичных мероприятиях. В конце 2022 года появилась информация об их расставании.