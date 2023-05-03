Глава FIFA подарил Токаеву именную футболку с номером Пеле и Марадоны

Глава FIFA Джанни Инфантино подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву именную футболку во время встречи в президентской резиденции Акорда. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Как отметил Инфантино, футболки с номером 10 носили легенды мирового футбола — Пеле и Марадона. Кроме того, глава FIFA подарил Токаеву официальный мяч организации.

Президент Казахстана в ответ поздравил Инфантино с недавним переизбранием на пост. Он поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе и в республике. Токаев считает, что дальнейшее расширение сотрудничества с FIFA позволит и дальше развивать этот вид спорта в Казахстане.