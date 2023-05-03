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Глава FIFA подарил Токаеву именную футболку с номером Пеле и Марадоны

Глава FIFA Джанни Инфантино подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву именную футболку во время встречи в президентской резиденции Акорда. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Глава FIFA подарил Токаеву именную футболку с номером Пеле и Марадоны
© РИА Новости

Как отметил Инфантино, футболки с номером 10 носили легенды мирового футбола — Пеле и Марадона. Кроме того, глава FIFA подарил Токаеву официальный мяч организации.

Президент Казахстана в ответ поздравил Инфантино с недавним переизбранием на пост. Он поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе и в республике. Токаев считает, что дальнейшее расширение сотрудничества с FIFA позволит и дальше развивать этот вид спорта в Казахстане.

Инфантино в ответ заявил, что организация готова делиться успешным опытом и содействовать развитию футбола в республике. По его словам, Казахстан стал очень важной страной не только в региональном, но и в глобальном масштабе.

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