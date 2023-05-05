Отец звезды UFC подозревается в стрельбе в человека

Накануне, 4 мая, в доме бывшего бойца UFC Хорхе Масвидаля из-за бытовой ссоры произошла стрельба.

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По информации журналиста FOX Sports Энди Слейтера, стрелком оказался отец бойца смешанных единоборств. Сообщается, что мужчина уже задержан полицией и доставлен в полицейский участок. Пострадавший был отправлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.

Примечательно, что полиция не стала уточнять имя задержанного, но заявила, что Хорхе Масвидаль не является подозреваемым, а задержанный является старшим членом его семьи.