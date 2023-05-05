Отец звезды UFC подозревается в стрельбе в человека
Накануне, 4 мая, в доме бывшего бойца UFC Хорхе Масвидаля из-за бытовой ссоры произошла стрельба.
По информации журналиста FOX Sports Энди Слейтера, стрелком оказался отец бойца смешанных единоборств. Сообщается, что мужчина уже задержан полицией и доставлен в полицейский участок. Пострадавший был отправлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.
Примечательно, что полиция не стала уточнять имя задержанного, но заявила, что Хорхе Масвидаль не является подозреваемым, а задержанный является старшим членом его семьи.
Хорхе Масвидаль дебютировал в UFC в 2013 году. За карьеру в ММА 38-летний американец одержал 35 побед при 17 неудачах. В апреле 2023 года он объявил об уходе из UFC.