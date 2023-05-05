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В Неаполе во время празднования чемпионства "Наполи" был застрелен 26-летний мужчина

Празднование первого за 33 года чемпионства "Наполи" обернулось трагедией на улицах Неаполя. В ночь с четверга, 4 мая, на пятницу, 5 мая, в Неаполе проходили празднования болельщиков, посвященные победе местного "Наполи" в чемпионате Италии. Титул стал для неаполитанцев первым за 33 года.

Во время празднований на одной из площадей Неаполя произошла перестрелка, в ходе которой четверо человек получили огнестрельные ранения. Один из них, 26-летний мужчина, скончался в больнице, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии

Также в СМИ появлялась информация о стычках болельщиков, по итогу которых несколько людей получили физические увечья.

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