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В США болельщики бойкотируют пиво Bud Light из-за контракта компании с трансгендером

Фанаты американской бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс», выступающей в MLB, всеми способами избегали приобретения и употребления пива Bud Light, придя на очередной матч своих любимцев, сообщает LBC. Бойкот пива случился после того, как компания-производитель привлекла к рекламе напитка трансгендера Дилана Малвани. К киоску с пивом около стадиона «Бостон Ред Сокс» не подошёл ни один болельщик. Фото и видео киоска без покупателей завирусилось в соцсетях и причиной едких комментариев.

В США болельщики бойкотируют пиво Bud Light из-за контракта компании с трансгендером
© globallookpress.com

В результате маркетингового провала продажи пива Bud Light упали на 26%, а вице-президент компании-производителя вынужден был уволиться. Генеральный директор лично обратился к болельщикам, заявив, что компания никогда не стремилась разделять людей, а наоборот хотела собрать их за кружкой пива. Производители пообещали впредь внимательнее относиться к отбору людей, которых привлекают для рекламы.

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