В США болельщики бойкотируют пиво Bud Light из-за контракта компании с трансгендером

Фанаты американской бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс», выступающей в MLB, всеми способами избегали приобретения и употребления пива Bud Light, придя на очередной матч своих любимцев, сообщает LBC. Бойкот пива случился после того, как компания-производитель привлекла к рекламе напитка трансгендера Дилана Малвани. К киоску с пивом около стадиона «Бостон Ред Сокс» не подошёл ни один болельщик. Фото и видео киоска без покупателей завирусилось в соцсетях и причиной едких комментариев.