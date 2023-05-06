В ходе празднования чемпионства "Наполи" убили сына босса мафии

AS: убитый в ходе празднования чемпионства "Наполи" является сыном босса мафии
Застреленный в Неаполе в ходе празднеств чемпионства «Наполи» молодой человек являлся сыном главаря мафии. Об этом сообщает AS.
В результате cтрельбы в районе площади Гарибальди во время празднования триумфа неаполитанcкого клуба в Cерии А огнеcтрельные ранения получил 26 летний Винченцо Коcтанцо, который был гоcпитализирован в больницу в тяжелом cоcтоянии и позже cкончалcя.
По данным издания, отцом молодого человека является Маурицио Костанцо, считающийся одним из боссов Каморры.
Напомним, в матче 33-го тура Серии А неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» со счетом 1:1, что позволило подопечным Лучано Спаллетти выиграть турнир за пять туров до конца.
«Наполи» стал трехкратным чемпионом страны. Также он выигрывал Серию А в сезонах-1986/87 и 1989/90.
Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назвал три правила, чтобы стать чемпионом.
«Три правила, чтобы стать чемпионами: страстный город, фантастические футболисты и сильные судьбы! Спасибо, ребята, спасибо, Неаполь!» — написал специалист в социальных сетях.