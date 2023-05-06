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AS: убитый в ходе празднования чемпионства "Наполи" является сыном босса мафии

Застреленный в Неаполе в ходе празднеств чемпионства «Наполи» молодой человек являлся сыном главаря мафии. Об этом сообщает AS.

В ходе празднования чемпионства "Наполи" убили сына босса мафии
© Газета.ru

В результате cтрельбы в районе площади Гарибальди во время празднования триумфа неаполитанcкого клуба в Cерии А огнеcтрельные ранения получил 26 летний Винченцо Коcтанцо, который был гоcпитализирован в больницу в тяжелом cоcтоянии и позже cкончалcя.

По данным издания, отцом молодого человека является Маурицио Костанцо, считающийся одним из боссов Каморры.

Напомним, в матче 33-го тура Серии А неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» со счетом 1:1, что позволило подопечным Лучано Спаллетти выиграть турнир за пять туров до конца.

«Наполи» стал трехкратным чемпионом страны. Также он выигрывал Серию А в сезонах-1986/87 и 1989/90.

«Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назвал три правила, чтобы стать чемпионом.

«Три правила, чтобы стать чемпионами: страстный город, фантастические футболисты и сильные судьбы! Спасибо, ребята, спасибо, Неаполь!» — написал специалист в социальных сетях.

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