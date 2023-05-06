В ходе празднования чемпионства "Наполи" убили сына босса мафии

Застреленный в Неаполе в ходе празднеств чемпионства «Наполи» молодой человек являлся сыном главаря мафии. Об этом сообщает AS.

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В результате cтрельбы в районе площади Гарибальди во время празднования триумфа неаполитанcкого клуба в Cерии А огнеcтрельные ранения получил 26 летний Винченцо Коcтанцо, который был гоcпитализирован в больницу в тяжелом cоcтоянии и позже cкончалcя.

По данным издания, отцом молодого человека является Маурицио Костанцо, считающийся одним из боссов Каморры.

Напомним, в матче 33-го тура Серии А неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» со счетом 1:1, что позволило подопечным Лучано Спаллетти выиграть турнир за пять туров до конца.

«Наполи» стал трехкратным чемпионом страны. Также он выигрывал Серию А в сезонах-1986/87 и 1989/90.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назвал три правила, чтобы стать чемпионом.