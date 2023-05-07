$76.82-1.7984.91-2.09

Найденная мертвой олимпийская чемпионка была беременна

Стало известно о беременности олимпийской чемпионки Тори Боуи, найденной мертвой в своем доме. Подробности расследования приводит Daily Mail.

Найденная мертвой олимпийская чемпионка была беременна
© РИА Новости

В минувший вторник чемпионка по легкой атлетике американка Тори Боуи была найдена мертвой в ее доме во Флориде (США). Покойной было 32 года.

Источник, близкий к следствию, рассказал, что судмедэксперты выяснили: женщина была приблизительно на 7 - 8 месяце беременности.

Друзья и соседи рассказали, что Боуи долго страдала от психических проблем и вела себя крайне неуравновешенно. Соседи припомнили, как она с ножом в руке кричала на своего бойфренда, а потом закидала сырыми яйцами чужой дом поблизости.

У легкоатлетки были и финансовые проблемы. Её особняк ценой в полмиллиона долларов был на грани конфискации. За два года Боуи накопила долг по коммуналке в 220 тысяч долларов.

Следователи считают, что смерть Боуи не была насильственной. Другие сведения они пока не предоставляют.

Боуи была чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Она победила в эстафете 4x100 метров. Еще два раза она выигрывала мировые первенства по легкой атлетике.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий