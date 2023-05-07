Найденная мертвой олимпийская чемпионка была беременна
Стало известно о беременности олимпийской чемпионки Тори Боуи, найденной мертвой в своем доме. Подробности расследования приводит Daily Mail.
В минувший вторник чемпионка по легкой атлетике американка Тори Боуи была найдена мертвой в ее доме во Флориде (США). Покойной было 32 года.
Источник, близкий к следствию, рассказал, что судмедэксперты выяснили: женщина была приблизительно на 7 - 8 месяце беременности.
Друзья и соседи рассказали, что Боуи долго страдала от психических проблем и вела себя крайне неуравновешенно. Соседи припомнили, как она с ножом в руке кричала на своего бойфренда, а потом закидала сырыми яйцами чужой дом поблизости.
У легкоатлетки были и финансовые проблемы. Её особняк ценой в полмиллиона долларов был на грани конфискации. За два года Боуи накопила долг по коммуналке в 220 тысяч долларов.
Следователи считают, что смерть Боуи не была насильственной. Другие сведения они пока не предоставляют.
Боуи была чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Она победила в эстафете 4x100 метров. Еще два раза она выигрывала мировые первенства по легкой атлетике.