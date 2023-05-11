"В Ташкенте проходят соревнования по боксу, в них участвуют сто стран, но в их числе нет США, - сказала Винер. - Давайте мы сделаем свои игры, давайте проводить альтернативные Олимпийские игры".



"ШОС, БРИКС, СНГ - сильные организации, которые должны договориться, что они будут сюда пускать и приглашать ведущих спортсменов, - добавила она. - Пока они боятся это делать, потому что [международная] федерация негласно запрещает участвовать в наших соревнованиях, а нам - в их. Говорят, что должна соблюдаться безопасность. Это неправда - нас всегда принимали прекрасно. Нет конкуренции - нет спорта. Если нет конкурентов, Олимпийские игры теряют свой смысл, и к этому все идет".