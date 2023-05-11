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Винер считает, что нужно провести альтернативные Олимпийские игры

Влияние политики на мировой спорт говорит о необходимости проведения альтернативных Олимпийских игр с участием стран ШОС, БРИКС и СНГ. Такое мнение в четверг на Петербургском международном юридическом форуме высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"В Ташкенте проходят соревнования по боксу, в них участвуют сто стран, но в их числе нет США, - сказала Винер. - Давайте мы сделаем свои игры, давайте проводить альтернативные Олимпийские игры".

"ШОС, БРИКС, СНГ - сильные организации, которые должны договориться, что они будут сюда пускать и приглашать ведущих спортсменов, - добавила она. - Пока они боятся это делать, потому что [международная] федерация негласно запрещает участвовать в наших соревнованиях, а нам - в их. Говорят, что должна соблюдаться безопасность. Это неправда - нас всегда принимали прекрасно. Нет конкуренции - нет спорта. Если нет конкурентов, Олимпийские игры теряют свой смысл, и к этому все идет".

Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине.

Винер одной фразой оценила санкции FIG против себя

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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