Влияние политики на мировой спорт говорит о необходимости проведения альтернативных Олимпийских игр с участием стран ШОС, БРИКС и СНГ. Такое мнение в четверг на Петербургском международном юридическом форуме высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
"В Ташкенте проходят соревнования по боксу, в них участвуют сто стран, но в их числе нет США, - сказала Винер. - Давайте мы сделаем свои игры, давайте проводить альтернативные Олимпийские игры".
"ШОС, БРИКС, СНГ - сильные организации, которые должны договориться, что они будут сюда пускать и приглашать ведущих спортсменов, - добавила она. - Пока они боятся это делать, потому что [международная] федерация негласно запрещает участвовать в наших соревнованиях, а нам - в их. Говорят, что должна соблюдаться безопасность. Это неправда - нас всегда принимали прекрасно. Нет конкуренции - нет спорта. Если нет конкурентов, Олимпийские игры теряют свой смысл, и к этому все идет".
Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.