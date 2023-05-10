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Экс-боксер Валуев рассказал, как чуть не погиб на СВО

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал о своей последней поездке в Лисичанск, передает «Абзац».

Экс-боксер Валуев рассказал, как чуть не погиб на СВО
© РИА Новости

«Мы вошли в командный пункт, и в этот момент туда ударил HIMARS. Ракета не разорвалась. Погиб человек, который отдыхал в соседней комнате. Ему оторвало ноги, и от потери крови он скончался», — сказал Валуев.

Во время боксерской карьеры Валуев выступал в тяжелой весовой категории. Он является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. С 21 декабря 2011 года Валуев является депутатом Государственной думы России.

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