WADA заявило о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте WADA.
По данным Всемирного антидопингового агентства, это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года.
«РУСАДА будет оставаться несоответствующим до тех пор, пока WADA не убедится, что организация выполняет все условия восстановления, изложенные CAS», - подчеркивается в заявлении.
В 2015 году Россия была обвинена в создании государственной допинг-системы и лишена права выступать под собственным флагом на Олимпиаде 2018 года, а Российское антидопинговое агентство — статуса соответствия. В 2018 году Всемирное антидопинговое агентство восстановило РУСАДА в правах и потребовало от России передать базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Россия сделала это. Позже выяснилось, что часть данных была удалена из базы, а часть изменена.
После чего WADA лишило РУСАДА статуса и запретило спортсменам из России в течение четырех лет выступать под флагом своей страны. Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В 2020 году CAS рассмотрел ее и смягчил некоторые ограничения.
Однако после начала спецоперации на Украине российские и белорусские спортсмены решением Международного олимпийского комитета были отстранены от международных соревнований. 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Вместе с тем, до чемпионатов не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран.