Журова осудила инцидент на чемпионате мира по дзюдо

Журова назвала провокацией инцидент с георгиевскими лентами на чемпионате мира по дзюдо
Решение организаторов чемпионата мира по дзюдо запретить болельщикам находиться на трибунах с георгиевскими лентами на одежде является следствием провокационных действий украинской стороны. Такое мнение ТАСС в среду высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Изображение трех болельщиков с георгиевскими лентами было размещено в социальных сетях олимпийским чемпионом по борьбе и депутатом Верховной рады Жаном Беленюком. Вскоре после этого организаторы турнира вывели зрителей с трибун, поскольку они отказались снять георгиевские ленты.
"Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты, - сказала Журова. - Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где еще остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной. И это началось еще даже до присоединения Крыма в 2014 году, после ситуация с каждым годом только усугублялась".
"Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, потому что опасаются, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Поскольку им такие проблемы не нужны, они решают, что им проще отказаться от участия российских спортсменов. Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго мир это еще все будет терпеть", - добавила она.
Журова отметила, что инцидента можно было бы избежать, если бы организаторы заранее предупредили болельщиков, что появляться на трибунах с георгиевскими лентами нежелательно.
"Такие вещи людям озвучивают заранее", - отметила она.
Чемпионат мира проходит в Дохе с 7 по 14 мая. 29 апреля Международная федерация дзюдо допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Украинская сборная в знак протеста бойкотировала турнир.