Федерация дзюдо России: организаторы имели право удалить зрителей с георгиевскими лентами

«Есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов (ассоциирующиеся с Россией или Беларусью). Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чём хотят, а организаторы имели право следовать правилам Международного олимпийского комитета.