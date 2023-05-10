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Соловейчик считает провокацией инцидент с георгиевской лентой на чемпионате мира по дзюдо

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик считает провокационным инцидент с болельщиками, которых удалили с трибун чемпионата мира в Дохе. Об этом Соловейчик сообщил по телефону в среду ТАСС.

Президент Федерации дзюдо России считает провокацией инцидент с георгиевской лентой
© РИА Новости

"Об этом инциденте мы узнали только из СМИ, и, на мой взгляд, в нем прослеживается провокационная составляющая, - сказал Соловейчик. - Мы не можем комментировать решение организаторов, тем более что своими глазами не видели ни людей с георгиевскими лентами, ни то, как их якобы попросили уйти. Мы здесь для другого - приехали выступать, бороться за медали. Наши спортсмены не выступали последний год, тренируясь изо дня в день".

Изображение трех болельщиков с георгиевскими лентами было размещено в социальных сетях олимпийским чемпионом по борьбе и депутатом Верховной рады Жаном Беленюком. Как сообщает портал Inside the Games, вскоре после этого организаторы турнира вывели зрителей с трибун, поскольку они отказались снять георгиевские ленты.

Чемпионат мира проходит в Дохе с 7 по 14 мая. 29 апреля Международная федерация дзюдо допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

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