Президент Федерации дзюдо России считает провокацией инцидент с георгиевской лентой

"Об этом инциденте мы узнали только из СМИ, и, на мой взгляд, в нем прослеживается провокационная составляющая, - сказал Соловейчик. - Мы не можем комментировать решение организаторов, тем более что своими глазами не видели ни людей с георгиевскими лентами, ни то, как их якобы попросили уйти. Мы здесь для другого - приехали выступать, бороться за медали. Наши спортсмены не выступали последний год, тренируясь изо дня в день".