Японских бизнесменов осудили за коррупцию при подготовке Олимпийских игр в Токио

Два японских бизнесмена были приговорены к условному тюремному заключению по обвинениям в коррупционном сговоре при подготовке Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает France24.

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64 летний бывший руководитель рекламной фирмы ADK Holdings Сигехару Хисамацу был приговорён к 18 месяцам условно с отсрочкой исполнения приговора на три года. 61 летний Тошиаки Тада, который был его помощником, приговорён к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Во время первого слушания в марте подозреваемые не оспаривали обвинения в том, что они дали взятку члену комитета Олимпийских игр в Токио. Они были арестованы вместе с бывшим президентом ADK Синьити Уэно в октябре прошлого года. В феврале Уэно признал в суде, что заплатил более $ 100 тыс. члену организационного комитета Олимпийских игр Харуюки Такахаси, которому предъявлено несколько отдельных обвинений.