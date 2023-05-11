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Обвиняемые по делу о коррупции вокруг Игр в Токио получили условные сроки

Два японских бизнесмена были приговорены к условному тюремному заключению по обвинениям в коррупционном сговоре при подготовке Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает France24.

Японских бизнесменов осудили за коррупцию при подготовке Олимпийских игр в Токио
© РИА Новости

64 летний бывший руководитель рекламной фирмы ADK Holdings Сигехару Хисамацу был приговорён к 18 месяцам условно с отсрочкой исполнения приговора на три года. 61 летний Тошиаки Тада, который был его помощником, приговорён к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Во время первого слушания в марте подозреваемые не оспаривали обвинения в том, что они дали взятку члену комитета Олимпийских игр в Токио. Они были арестованы вместе с бывшим президентом ADK Синьити Уэно в октябре прошлого года. В феврале Уэно признал в суде, что заплатил более $ 100 тыс. члену организационного комитета Олимпийских игр Харуюки Такахаси, которому предъявлено несколько отдельных обвинений.

Крупномасштабное расследование коррупции в оргкомитете Олимпиады началось после того, как по подозрению в получении взяток за подряды в самых разных отраслях был арестован бывший член комитета Такахаси. Сообщается, что таким образом он заработал около полумиллиона долларов – 51 млн иен. Частично взятки переводились на счета самого Такахаси, а также на счёт консалтинговой компании, принадлежащей его знакомому и младшему соратнику по прежней работе в рекламной компании Dentsu.

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