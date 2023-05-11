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Матыцин: требования WADA к РУСАДА являются вмешательством в законодательный процесс

Требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) являются вмешательством в законодательный процесс. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого в четверг приводит пресс-служба Минспорта.

Министр спорта РФ назвал требования WADA вмешательством в законодательный процесс
© ТАСС

"Российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а общероссийские антидопинговые правила - кодексу WADA, - сказал Матыцин. - Важно, что к операционной работе РУСАДА нет претензий с точки зрения осуществления непосредственных функций агентства, оно независимо от государства, активно проводит образовательные программы".

"Подобные требования WADA по изменению федеральных законов являются прямым вмешательством в законодательный процесс и, что непозволительно для агентства, становятся универсальными. Аналогичные требования сейчас предъявляются, например, к ЮАР. Считаем, что страны БРИКС могли бы совместно выступить против самой возможности навязывания требований Всемирного антидопингового агентства по обязательному изменению национального законодательства под угрозой применения санкций. Россия активно совершенствует отечественное законодательство в сфере антидопинга, вступил в силу закон об утверждении антидопинговых правил непосредственно РУСАДА".

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9 мая WADA заявило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Матыцин отметил, что страны - члены Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте ЮНЕСКО активно взаимодействуют между собой по вопросам антидопинговой политики. По словам министра спорта, эта работа будет продолжена, но "без вмешательства извне и ультимативных требований".

19 апреля Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный законопроект, наделяющий Российское антидопинговое агентство вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил. Несоответствие закона "О физической культуре и спорте в РФ" с новым Всемирным антидопинговым кодексом стало одним из поводов для критики российской антидопинговой системы со стороны главы WADA Витольда Баньки на ноябрьском совете учредителей Всемирного антидопингового агентства.

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