Министр спорта РФ назвал требования WADA вмешательством в законодательный процесс

"Российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а общероссийские антидопинговые правила - кодексу WADA, - сказал Матыцин. - Важно, что к операционной работе РУСАДА нет претензий с точки зрения осуществления непосредственных функций агентства, оно независимо от государства, активно проводит образовательные программы".



"Подобные требования WADA по изменению федеральных законов являются прямым вмешательством в законодательный процесс и, что непозволительно для агентства, становятся универсальными. Аналогичные требования сейчас предъявляются, например, к ЮАР. Считаем, что страны БРИКС могли бы совместно выступить против самой возможности навязывания требований Всемирного антидопингового агентства по обязательному изменению национального законодательства под угрозой применения санкций. Россия активно совершенствует отечественное законодательство в сфере антидопинга, вступил в силу закон об утверждении антидопинговых правил непосредственно РУСАДА".