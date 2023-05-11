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Свищев назвал недопуск олимпийских чемпионок к турнирам ударом по развитию фехтования

Недопуск сильнейших российских фехтовальщиков к международным соревнованиям наносит сильнейший удар по развитию вида спорта. Такое мнение ТАСС в четверг высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Недопуск олимпийских чемпионок к турнирам назвали ударом по развитию фехтования
© ТАСС

"Спортсмены такого уровня являются локомотивом развития фехтования, - сказал Свищев. - Подобные действия международной федерации наносят сильнейший удар по развитию вида спорта. И в данном случае не важно, за какой клуб выступают спортсмены, важно, что решение является дискриминацией".

11 мая президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях двукратных олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК. 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

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