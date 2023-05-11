Недопуск олимпийских чемпионок к турнирам назвали ударом по развитию фехтования

"Спортсмены такого уровня являются локомотивом развития фехтования, - сказал Свищев. - Подобные действия международной федерации наносят сильнейший удар по развитию вида спорта. И в данном случае не важно, за какой клуб выступают спортсмены, важно, что решение является дискриминацией".

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК. 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.