Президент Олимпийского комитета: "Для российской олимпийской семьи наступил момент тяжелого выбора"

"У российской олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора, к которому ее толкают коллеги из Лозанны, - сказал Поздняков. - Олимпийская солидарность - один из главных принципов олимпизма. Уверен, что все члены нашего спортивного сообщества полностью привержены этому принципу, но а те, кто слишком своевольно его трактуют, с высокой вероятностью понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей".

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК. 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.