Президент Олимпийского комитета: "Для российской олимпийской семьи наступил момент тяжелого выбора"

Поздняков считает, что для российской олимпийской семьи наступил момент тяжелого выбора
Российской олимпийской семье предстоит сделать тяжелый выбор, к которому ее толкает Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом ТАСС в четверг заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
"У российской олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора, к которому ее толкают коллеги из Лозанны, - сказал Поздняков. - Олимпийская солидарность - один из главных принципов олимпизма. Уверен, что все члены нашего спортивного сообщества полностью привержены этому принципу, но а те, кто слишком своевольно его трактуют, с высокой вероятностью понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей".
11 мая президент Федерации фехтования Росиии Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе двукратные олимпийские чемпионки София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).
10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК. 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.