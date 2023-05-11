Президент Федерации фехтования: «Нам показали конфетку, но в итоге засунули ее обратно в карман»

Президент Федерации фехтования России высказался о допуске россиян к международным турнирам.

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«У нас не было иллюзий на тему того, что на данный момент нормального участия в международных соревнованиях российских спортсменов невозможно.

О том, что мы пропустим Олимпийские игры, говорить еще рано. Но нужно понимать, что мы уже пропустили шесть этапов олимпийской квалификации, на этой неделе пропустим еще, и дальше наше отставание будет только расти.