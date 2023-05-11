Президент Олимпийского комитета: российские фехтовальщики вернутся в турниры только на равных со всеми правах

Российские фехтовальщики будут участвовать в международных турнирах только при равных правах с остальными спортсменами. Об этом в четверг в своем телеграм-канале написал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков .

"Что касается конкретно фехтования, то я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат возвращения, - написал Поздняков. - И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях. Позиция едина - участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий".

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.