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Поздняков: российские фехтовальщики вернутся в турниры только на равных со всеми правах

Российские фехтовальщики будут участвовать в международных турнирах только при равных правах с остальными спортсменами. Об этом в четверг в своем телеграм-канале написал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Президент Олимпийского комитета: российские фехтовальщики вернутся в турниры только на равных со всеми правах
© ТАСС

"Что касается конкретно фехтования, то я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат возвращения, - написал Поздняков. - И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях. Позиция едина - участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий".

11 мая президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе двукратные олимпийские чемпионки София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

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