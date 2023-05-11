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В ОКР высказались о критериях МОК по допуску россиян на турниры

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на турниры. На эту тему он высказался в Telegram.

В ОКР назвали невыполнимыми критерии МОК по допуску россиян
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«Международный олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально», — заявил он. Поздняков назвал это завуалированным отстранением и дискриминацией.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 на данный момент не принято.

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