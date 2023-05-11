В ОКР назвали невыполнимыми критерии МОК по допуску россиян

«Международный олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально», — заявил он. Поздняков назвал это завуалированным отстранением и дискриминацией.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.